大阪中央支部による「第２０回東大阪少年硬式野球協会主催新人親善野球大会」が２４日、開幕した。２５日と２日間で予選リーグ６試合を実施。初日はナガセボーイズが劇的な逆転サヨナラ勝ちなど、ともに１点差で制す２連勝で首位突破を果たした。２日目は八尾中央ボーイズが強打を発揮し、コールド勝ちで２連勝の１位突破。各日リーグ２位の東大阪布施ボーイズ、意岐部ボーイズを含めた４チームが３１日の決勝トーナメントに進