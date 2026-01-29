小野ボーイズ（兵庫県東支部）が１０日、兵庫県小野市内で、オリックス・中川圭太内野手（２９）を講師に招き野球教室を開催した。憧れのプロ野球選手による年始の恒例イベントは、今年で６回目。中川選手は４回目の講師役で、小野ナインが近隣から参加した小学生約５０人をサポートした。中川選手はトスバッティングや守備練習に励む球児に温かい視線を向け、時には助言も。トス打撃の実演ではサク越えを披露し、子供たちから