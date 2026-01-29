阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が２８日、兵庫県西宮市の球団施設で入団会見を行った。会見場に姿を見せた姿に報道陣がどよめいたのは、異例のサングラス姿。来日時もジャージではなく、ビシッとしたスタイルで空港に降り立つなどこだわりをのぞかせた。会見でモレッタが身に付けていたのはルイ・ヴィトンのサングラスにカルティエの腕時計、金のネックレスと高級ブランドに身を包んでド派手に