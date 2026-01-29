サッカー女子のＷＥリーグは２９日、クラシエカップ決勝（４月２９日）の開催スタジアムがＵｖａｎｖｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕに決定したと発表した。ＷＥリーグの野々村芳和チェアマンは「Ｊリーグのゲームもその日にたくさんある中で、多くの人に来てもらう条件としては簡単ではないと思う。それでもヨーロッパのクラブも同じだが、男子のチームと女子のチームを見る層は明らかに違う。そういうチャレンジとい