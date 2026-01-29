寒い季節に恋しくなる、濃厚でとろける味わい。今年もKFCから“チーズにおぼれる”シリーズが数量限定で登場します。チーズ好きの心を掴んできた人気シリーズに、今回は新たなモッツァレラフレーバーが仲間入り。背徳感すらごちそうに変えてくれる、KFC史上最重量・最濃厚※のラインアップは、自分へのご褒美にもぴったり。冬だけの特別なチーズ体験を楽しんでみてはいかがでしょうか&#