阪神の沖縄先乗り合同自主トレが29日、「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で始まった。新選手会長の村上をはじめトレードで加入した伏見、元西武の元山、現役ドラフトで入団した浜田、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選出されている森下、坂本、石井も参加。契約未更改の佐藤輝の姿はなかった。