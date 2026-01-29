28歳の男性を、倉庫の柱に縛り付け殴るなどの暴行を加えケガを負わせたなどとして、28日までに30代の男3人が逮捕されました。逮捕されたのは、三重県川越町の建設業・白井邦広容疑者(33)、桑名市の自称・映像制作業嵯峨粼祐希容疑者(32)と無職の白木一紀容疑者(35)の3人です。警察によりますと去年11月、3人は共謀し東員町内の路上で朝日町に住む建設作業員の男性(28)に対し、顔や腹を殴るなどの暴行を加えたほか、男性を車