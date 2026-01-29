三重県亀山市で、24日、クマの目撃情報が寄せられ、これを受けて県は亀山市や四日市市など10市町に熊への注意を呼びかける「クマアラート」注意報を発表しました。三重県によりますと、亀山市で24日の午前7時過ぎ、登山者から「雪の上にクマの足跡を見つけた」と亀山市に通報がありました。亀山市でクマの出没情報が寄せられたのは今年度初めてです。これを受けて三重県は、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町