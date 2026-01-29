28日朝、三重県鳥羽市で住宅火災があり、焼け跡から年齢不詳の女性の遺体が見つかりました。警察と消防で出火の原因を調べています。28日、午前7時過ぎ、鳥羽市安楽島町で「住宅3棟で黒煙が上がっている」と近隣住民から消防に通報がありました。火元の木造2階建ての住宅と隣の住宅が全焼したほか、別の住宅や倉庫の一部が焼けました。約6時間後に鎮火しましたが、この火事で、火元の住宅の焼け跡から女性1人の遺体が見つかりまし