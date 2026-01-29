強い寒気の影響で、三重県北部と伊賀地方では、29日以降、雪が降り大雪の可能性があります。積雪による交通への影響にご注意ください。29日から30日にかけて日本付近は冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込む見込みで、29日午後には、東海地方の平野部でも雪が降り、三重県内では29日の夜遅くから30日の午前中にかけて、大雪となるところがある見込みです。29日夕方から30日午後6時までの24時間に降る雪の量は、多い所