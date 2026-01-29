三重県の政策や事業について、専門的な知識を持つ第三者がチェックする包括外部監査の結果が28日一見知事に報告され、県営住宅における財務状況の改善などを求める意見が出されました。包括外部監査は毎年、テーマを決めて実施されていて、今年度は初めて、県営住宅に関する事務の執行について監査が行われ、報告書が監査人から一見知事に渡されました。県営住宅の管理費は2021年度以降、入居者の減少により歳入が事業費を下回り、