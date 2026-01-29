新車156万円！ トヨタ最新「“7人乗れる”小さなミニバン」が凄い！2025年11月にインドネシアで開催された自動車展示会「ガイキンド インドネシア国際オートショー 2025 マカッサル（GIIASマカッサル）」。6年ぶりに出展をおこなったトヨタは、「Toyota Ada Untuk Indonesia（トヨタはインドネシアのために）」をテーマに掲げ、多様なラインナップを披露しました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ最新「7人乗りミニバン」です