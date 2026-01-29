私はアケミ。昔から息子のヨウスケも、娘のサナも分け隔てなく愛してきました。けれども、夫のサナへの可愛がり方は尋常ではなく、サナが泣けばご機嫌をとるためになんでも買ってあげるし、サナが間違っていても「俺だけはサナの味方でいてあげないと」と味方をします。今回、息子家族が大事に育てていたミニチュアダックスフンドのモモコを、サナが連れ去ったのです。協力したのは夫。ありえません。ヨウスケが言っているのは至極