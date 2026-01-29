近畿地方今後の雪は？ 気象庁は、近畿地方について、きょう（２９日）夜遅くからあす（３０日）昼前にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう呼び掛けています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？1月29日（木）～2月3日（火）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション また、あす（３０日）昼前にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意が必要だということです