「今月も赤字かも……」。そんなため息が出てしまう瞬間は、一年のうちで何度も訪れるでしょう。子どもの進学や旅行、季節ごとのイベントや光熱費の高騰など、家庭の支出は一年を通して変動します。そこで今回ママスタセレクトでは、「春・夏・秋・冬のうちで、一番出費が多いのはどのシーズンですか？」というアンケートを実施。850人を超えるママたちから回答が寄せられました。出費がもっとも多い季節。6割以上が選択したのは…