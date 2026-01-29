「やよいひめのアイスクラッシュ」（左）と「旬のフルーツパフェ」（右） 群馬県庁３２階の大和屋直営コーヒースタンド「ＹＡＭＡＴＯＹＡＣＯＦＦＥＥ３２」では、県産イチゴ「やよいひめ」を使った限定メニューが販売されています。 群馬県生まれの「やよいひめ」は粒のサイズが大きく強い甘みが特徴で、県産イチゴの出荷量のおよそ８割を占めています。店舗では、県職員とのプロジェクトチ&