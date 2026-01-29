北九州モノレールを運行する北九州高速鉄道（北九州市小倉南区）が昨年、開業40周年を記念して実施したエッセーコンテストの受賞者が決まった。小学生から80代まで計116点の応募があり、一般部門の大賞には門司区の会社員、綾部ちささん（32）の作品「モノレールと息子」が選ばれた。