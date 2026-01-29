＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇28日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞過去2シーズンの優勝者のみが出場できるシーズン開幕戦。セレブリティとのプロアマ形式でプレーする華々しい大会を迎える笹生優花に、トラブルが起きた。荷物が手元に届いていない…。【写真】滑走路に雪が…歴史的寒波で現地の空港は大混乱その背景には、先週末、米国の東部から南