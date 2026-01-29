漫画『弱虫ペダル』のコミックス第100巻が5月8日に発売されることが決定した。100巻発売まで100日を記念して、作者・渡辺航の描き下ろし特別ロゴと、これまでのあらすじを「山」に見立てて駆け上っていく主人公・小野田坂道の記念ビジュアルが公開された。【画像】かっけぇ！公開された『弱虫ペダル』100巻発売記念のビジュアルまた、公式X（@pedalofficial）では、100巻へのカウントダウンを記念し、5人に記念ビジュアルの特