·Ù»¡Ä£¡¢¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î´ÇÈÄ·Ù»¡Ä£¤Ï29Æü¡¢ÁÜºº°÷¤¬¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤Î2025Ç¯¼Â»Ü·ï¿ô¤Ï13·ï¤Ç¡¢¶¯Åð¤Èº¾µ½»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ5¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÍ¤­¾å¤²ÁÜºº¤Ç¾å°Ì¤ÎÍÆµ¿¼ÔÅ¦È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¤Ï¶¯Åð¤äº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬ÂÐ¾Ý¡£24Ç¯8¡Á11·î¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Î°Ç¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Â¹ÔÌò¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ç25Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿