ドル売り・円買いトランプ不信と地政学リスク自民優勢で債券は下落 トランプ不信でドル売り再開。 きのうのNY時間にベッセント米財務長官が火消しに走り一時ドル買いが進むも、東京市場ではドルは再び下落している。トランプ米大統領の気まぐれ発言・政策で市場の米国離れが加速する恐れがある。 円買いも見られる。 核巡る初期協議で進展が見られなかったため、トランプ米政権がイランに大規模攻撃を検討している