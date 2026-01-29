楽天から移籍した巨人の則本昂大投手、そして田中将大投手が２９日、並んでブルペンで投球を行った。１３年にともに楽天を日本一へ導くなどしてきた２人。田中将は則本について「また一緒のユニホームをい着て戦うことになるとは想像もしていなかったのでうれしく思いますね」と話していた。則本は合同自主トレ初日から一番乗りでブルペンに入っており、これが２日連続でのブルペン入りとなった。