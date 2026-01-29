レンチンでふんわりおやつの完成 おうちおやつの定番・カステラ。ふんわりした食感とやさしい甘さで、食べるとホッとします。お店でも売っていますが、家にある材料で作れたら気軽に楽しめますね。カステラ風蒸しパンを電子レンジで簡単に作るレシピをご紹介します。 メイン材料はホットケーキミックス。卵やみりん、砂糖などを混ぜてシリコンスチーマーに入れ、レンジ加熱するだけです。 ふわふわ＆しっとりがおいしいと絶賛