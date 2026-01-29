アメリカ企業Blue Origin（ブルー・オリジン）は2026年1月22日付で、同社の大型ロケット「New Glenn（ニューグレン）」の次期ミッション「NG-3」において、アメリカ企業AST SpaceMobile（以下、AST）の次世代通信衛星「BlueBird 7」を搭載することを発表しました。NG-3の打ち上げは2026年2月下旬以降に、アメリカ・フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地第36発射施設で予定されています。本ミッションは、New GlennにとってASTの