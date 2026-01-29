ALSの初期症状は、疲労や加齢による筋力低下と混同されやすく、見過ごされることがあります。しかし、症状が持続する場合や徐々に悪化する場合には、医療機関での精密検査が必要です。一般的な疲れやすさと病的な筋力低下をどのように見分けるか、また他の疾患との鑑別がなぜ重要なのかについて、具体的にご説明します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインク