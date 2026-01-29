親の介護が必要になったり、退院後の生活に不安を感じたりして、介護施設の利用を検討する方もいるでしょう。しかし、施設には生活の場としての性格が強いところもあれば、医療ケアやリハビリに重点を置いているところもあり、ご本人の状態に合った施設を見極めるのは容易ではありません。 この記事では、複雑な介護施設の種類や特徴を整理し、それぞれの違いを解説します。また、費用やサービス内容などの比較ポイント、