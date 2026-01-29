関東地方では、２９日夜遅くにかけて、平野部でも積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。 ［気象概況］日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、関東甲信地方では２９日は雪や雨の降る所があり、２９日夜