東北地方と東日本から西日本では、日本海側を中心に、３０日にかけて大雪となる所があるでしょう。東北地方と東日本から西日本では、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。 ［気象概況］日本付近は冬型の気圧配置となっています。また、３０日にかけて、上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。日本付近の強い冬型の気圧配置は３０日にかけて続くため、東北地方