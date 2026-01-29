ロシアのシベリア南西部に位置するバイカル湖で事故があり、中国人観光客5人が死傷した。中国メディアの新京報が28日に伝えた。報道によると、同日、凍ったバイカル湖の上を走行していたオフロード車が横転する事故があった。車には中国人観光客10人が乗っており、このうち75歳の女性1人が死亡、4人が軽傷を負った。観光客らは浙江省からツアーで現地を訪れていたといい、警察が事故原因について詳しい調べを進めている。中国のネ