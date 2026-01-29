小中高生の自殺者数の推移2025年の小中高生の自殺者数（暫定値）は532人で、統計のある1980年以降で最多となったことが29日、厚生労働省のまとめで分かった。最多だった24年から3人増加した。減少傾向にある全体の自殺者数は1万9097人で、初めて2万人を下回った。厚労省によると、小中高生の自殺者数は新型コロナウイルス禍以降、高止まりしており22年以降は500人超で推移している。25年の内訳は小学生10人（前年比5人減）、中