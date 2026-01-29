小中高生の自殺者数が統計開始以来、過去最多となりました。厚生労働省が発表した速報値によりますと、去年自殺した小・中・高校生は532人となり、2024年から3人増え、統計を開始した1980年以来、過去最多となりました。性別でみると女子が男子を上回り、19歳以下の自殺について動機別でみると、「学業不振」や「進路の悩み」などの「学校問題」が最多となっています。一方、全年齢における去年の自殺者数は1万9097人で、統計開始