◇舞台「いのこりぐみ」菊地凛子インタビュー（上）キャリア27年を誇る女優の菊地凛子（45）が初舞台に挑む。三谷幸喜氏（64）が作・演出、俳優の小栗旬（43）が主演を務める話題作「いのこりぐみ」（1月30日開幕、東京・IMMTHEATER）で、いわゆるモンスターペアレント役を演じる。三谷氏＆小栗とは2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に続く再タッグ。米ハリウッドをはじめ映画を中心に活躍してきた菊地に、新境地に臨む