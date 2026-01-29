サラっと一句！わたしの川柳コンクールの主な入選作品「ミャクミャクと続く気配の物価高」―。第一生命保険は29日、「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」の2025年の入選作100句を発表した。生活を苦しめる物価高と、話題を集めた大阪・関西万博の公式キャラクターといった世相を結び付けるなど、機知に富んだ句が集まった。仕事の効率化だけでなく、気軽な相談相手として浸透しつつある人工知能（AI）。「宿題は五