アメリカIT大手のメタとマイクロソフトが去年10月から12月期の四半期決算を発表し、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。28日に発表されたメタの四半期決算では、売上高は前の年の同じ時期から24%増えて598億9300万ドル＝日本円でおよそ9兆2000億円、純利益は9%増えて227億6800万ドル＝日本円でおよそ3兆5000億円でした。また、マイクロソフトは、売上高が17%増えて812億7300万ドル＝日本円でおよそ12兆5000億円。純利益