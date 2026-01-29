アメリカのトランプ大統領はイランに対する大規模攻撃の可能性を示し、核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫りました。イランは「いかなる侵略にも強力に対応する準備ができている」などとけん制しています。トランプ大統領は28日、自身のSNSに原子力空母エイブラハム・リンカーンが先導する「巨大な艦隊がイランへ向かっている」と投稿しました。「ベネズエラの時と同様に必要なら迅速かつ暴力的に任務を遂行する準備がで