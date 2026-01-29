フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」から、新色「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を、2026年1月29日（木）よりIQOSオンラインストアやIQOSストアなどで、2026年2月3日（火）よりコンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店にて順次発売します。 「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」各種 実売価格は、「IQOS ILUMA i PRIME」が9980円、「IQOS ILUMA i」が6980円、「IQOS ILUMA