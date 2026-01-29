Image: Bluroc Motorcycles ベルギー産モンキーはスタイリッシュ。かつで日本の道路でよく見かけた、ホンダの原付バイク「モンキー」。1967年に発売し、2017年の「50周年スペシャル」で生産終了になりました。排ガス規制という壁が高すぎて、歴史に幕を閉じたのは寂しいもんでしたね。しかしモンキーは2018年に125ccで転生。原付免許では乗れませんが、そのスピリットは今でも受け継がれて