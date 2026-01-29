女子プロサッカー「ＷＥリーグ」は２９日、クラシエ杯の決勝をＪ１川崎の本拠地のＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕで開催することを発表した。試合日は４月２９日。同競技場での決勝開催は２季ぶりとなる。２０２２―２３シーズンから始まったクラシエ杯は、今季で４度目。２４―２５シーズンの決勝は国立競技で行われ、広島がＩＮＡＣ神戸に１―０で勝利。２万１５２４人の観客を動員した試合でＦＷ上野真実