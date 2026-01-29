２０２５年の出来事を五・七・五で振り返る第一生命実施「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」（サラ川）の優秀１００句が決定した。応募総数は５万４３０２句。今回は前回同様に物価高、ＡＩ、快進撃を続けるドジャース・大谷翔平投手関連のほか、２０２５年ならではの古古古米や大阪・関西万博を絡めた句が選ばれている。万博の公式キャラクターにちなんだ「ミャクミャクと続く気配の物価高」、自民党総裁戦をかけた