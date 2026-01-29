フジテレビの東中健アナウンサーが２９日、同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演し世界遺産検定１級に合格したことを報告した。東中アナは、２０００年７月２６日、奈良県生まれの２５歳。同大経済学部を卒業し２３年４月に入社した。スタジオでＭＣで同局の佐々木恭子アナが「東中アナウンサーが合格率２０パーセントから３０パーセント…世界遺産検定１級に見事合格」と発表した。これ