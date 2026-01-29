フリーの谷尻萌アナウンサー（２６）が、制服の撮影ショットを披露した。２９日までにインスタグラムを更新。「お友達の優里ちゃんと制服プリ撮ってオムライス食べていっぱいお喋りして旅行の約束もした〜」とオフを明かし、「まだ制服いけるかなぁ〜」とコメント。チェックのスカート、リボンの制服姿で髪もポニーテールに結んだ。フォロワーは「めっちゃ可愛いですね」「まだまだ現役」「うわ！めっちゃ似合う」「現役に見