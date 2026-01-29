2025年1年間に全国で自殺した人は初めて2万人を下回り最も少なくなりましたが、小中高生の自殺者は532人に上り、過去最多となりました。厚生労働省によりますと、全国で2025年に自殺した人は（暫定値）、1万9097人で、2024年と比べると1223人減り、初めて2万人を下回り、1978年の統計開始以降、最も少なくなりました。3万人を超えていた1998年と比べると、「経済・生活問題」を理由に自殺する人が減っていて、内訳は、男性が1万311