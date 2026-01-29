第一生命保険が主催する2025年『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』（通称・サラ川）の全国優秀100句が決定した。応募期間は2025年9月から10月にかけて実施され、応募総数は5万4302句にのぼった。【一覧】2025年『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』全国優秀100句今年の「サラ川」では、物価高や生成AI、快進撃を続ける大谷翔平選手といった前年から続く世相に加え、2025年ならではの話題を詠み込んだ作品が多く選ば