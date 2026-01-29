日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、29日から2月11日の2週間限定で実施する。【写真】試してみたい！『カーネルクリスピー』でつくる親子丼1998年の発売から今年で28（にわとり）周年を迎える「カーネルクリスピー」を、通常価格の“半額”で楽しめる「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、2週間限定で実施。「