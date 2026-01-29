29日、NITE＝製品評価技術基盤機構は、ガスこんろによる火災事故を防ぐための注意喚起を行った。衣服への着火で毎年100人前後が死亡NITEによると、2020年から2024年までの5年間に報告のあったガスこんろによる事故は152件あり、そのうち、使用を誤ったり不注意による事故が全体の約5割を占めている。事故の原因は「火の消し忘れ」が最多となっていて、次に「近くの可燃物（着衣以外）に着火」したというケースが多くなっている。