福井県庁に初登庁する石田嵩人知事（中央）＝29日午前福井県知事選に初当選し、全国最年少の現職知事となった石田嵩人氏（35）が29日、県庁に初登庁した。庁舎入り口で職員に拍手で出迎えられ、花束を受け取り「身が引き締まる思いだ。職員と共に、県政を着実に前に進めていきたい」とあいさつした。石田氏は元外務省職員。職員へのセクハラ問題による杉本達治前知事（63）の辞職に伴う知事選で、前越前市長ら新人2人を破り、