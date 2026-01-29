あす30日より全国公開される、逃走型デスゲームアクション超大作『ランニング・マン』。病床の娘を救うため、主人公ベン・リチャーズ（グレン・パウエル）が命懸けで挑むのは、“捕まったら即死亡”という狂気のゲーム「ランニング・マン」だ。このたび、異様な熱気と興奮に包まれた会場でのルール説明からゲーム開始までを描いた本編映像が解禁された。【動画】「ランニング・マン」のルール説明、本編映像映像に映し出される