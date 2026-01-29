大阪府吹田市の関西大学幼稚園に男が侵入した事件で、建造物侵入容疑で逮捕された男（３４）が、調べに対し「大麻を使用した」との趣旨の供述をしていることが府警吹田署への取材でわかった。男は逮捕時に支離滅裂な発言をしていたといい、同署は尿鑑定などで、大麻を実際に使用していたかを調べる。同署によると、男は２７日午後０時３５分頃、園内に侵入。教室で女性職員を羽交い締めにしていたところを駆けつけた警察官に現