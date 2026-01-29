フィギュアスケート男子シングルで、第一人者となっているのが21歳のイリア・マリニン選手（アメリカ）。ミラノ・コルティナ五輪は自身初のオリンピックの舞台となります。その強さは全6種類の4回転ジャンプを駆使したプログラム。去年12月のグランプリファイナルのフリーでは、全6種類7本の4回転ジャンプをすべて出来栄え点（GOE）で加点を獲得。圧巻の内容で3連覇を飾りました。著しい進化を続けるマリニン選手とトリノ五輪金メ