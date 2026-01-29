東京・青梅市の住宅ガレージで2025年12月28日、深夜に四つんばいで侵入し、工具が盗まれる事件が発生した。犯人は当初、防犯カメラを避けようと侵入していたが、センサーライトの作動によりカメラの存在に気づくと、開き直ったように堂々と奥へ進み、建築用電動工具など8点を持ち去った。被害総額は、約150万円相当にのぼるという。防犯カメラを避けるように四つんばいで侵入東京・青梅市にある住宅のガレージで、真夜中にカメラが